В Пермском крае осудят мужчину, который занимался сексом с 15-летней девочкой

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В Пермском каре осудят мужчину, который занимался сексом с 15-летней девочкой.

Осенью и зимой 2020 года 34-летний житель Горнозаводска приглашал к себе домой 15-летнюю девочку и занимался с ней сексом. Мужчина знал, что его возлюбленной нет 18 лет. Когда об этом узнали правоохранители, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста".

- Следователем собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу., - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.