В Перми с 1 мая заработают фонтаны. Фото: Юлия Лоза

В Перми 1 мая включат городские фонтаны. Они будут радовать жителей все майские выходные. Все технические и наладочные работы проведены, фонтаны готовы к работе.

Вода заиграет на эспланаде (в 64-м квартале между улицами Крисанова и Борчанинова, а также в 68-м квартале между улицами Попова и Куйбышева у Законодательного собрания Пермского края), в саду им. 250-летия Перми, в сквере им. Олега Новоселова, в сквере им. Дзержинского, в сквере у Пермского городского дворца культуры им. Солдатова, в парке культуры и отдыха им. Чехова, в сквере Уральских Добровольцев, по улице Ласьвинской, в Театральном саду, на бульваре Тихого Компроса, в сквере Розалии Землячки.

Они будут работать в будни фонтаны будут с 12.00, а в выходные и праздничные дни – с 9.00. На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18.00.

Фонтан в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания будет давать одно представление в день - с 22.45 до 23.00. «Театральный фонтан» в 64-м квартале у Пермского академического Театра-Театра - с 21.45 до 22.00.