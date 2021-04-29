«Единая Россия» внесла поправки для реализации социальных положений послания президента

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия» в Пермском крае

«Единая Россия» вместе с Минтруда и Правительством подготовила и внесла в Госдуму ряд законодательных инициатив, направленных на реализацию задач, которые поставил Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию 21 апреля. Планируется, что они будут приняты уже в мае. Об этом сообщили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов на совместном брифинге, который прошел на площадке партии.

«Президент в своем Послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную Думу», - сказал Андрей Турчак.

По оценке «Единой России» и Правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 миллионам молодых родителей.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте РФ. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тысяч детей.

Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал Президент - установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Она составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тысяч женщин.

«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», - добавил Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», - сказал руководитель фракции.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

- Мы видим, как в условиях пандемии начиная с прошлого года государство последовательно наращивает меры социальной поддержки. Новые инициативы, озвученные президентом во время послания Федеральному Собранию, касаются помощи семьям с детьми, женщинам, которые готовятся стать матерью или находятся на больничном. Ряд этих предложений были подготовлены «Единой Россией», и, конечно, партия поддержит их на всех уровнях.

В Пермском крае также по инициативе губернатора Дмитрия Махонина и партии был принят дополнительный пакет мер помощи семьям с детьми. Фракция «Единой России» в Законодательном собрании поддержала эти меры, выделив на них необходимое бюджетное финансирование.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию Президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.