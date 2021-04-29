395 иностранных работников отстранены от работы при строительстве МФЦ в Перми

Специалисты выявили нарушения обеспечения средствами индивидуальной защиты рабочими.

Государственная инспекция труда в Пермском крае провела внеплановую проверку условий безопасности труда иностранных работников в Пермском крае. Специалисты выявили нарушения в части прохождения внеплановых инструктажей по охране труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты и оформления трудовых отношений с иностранными работниками.

- По результатам проверки, государственным инспектором труда выдано предписание об отстранении от работы 395 иностранных работников при строительстве МФЦ и гостиницы в Перми до устранения нарушений, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае. В отношении ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» (Нижегородская область) приняты меры административно - правового воздействия.