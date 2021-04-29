В Перми в майские выходные пройдут хоккейные матчи Кубка Владислава Третьяка

Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края.

В Перми в дворце спорта «Молот» с 5 по 11 мая пройдут финальные матчи Кубка Владислава Третьяка. В них примут участие десять команд из игроков до 14 лет. В борьбу за главный трофей Кубка вступят ведущие хоккейные школы страны: питерский СКА, хабаровский «Амур», столичное «Динамо», «Автомобилист» из Екатеринбурга, череповецкая «Северсталь» и другие. Впервые в этих соревнованиях будет участвовать пермская команда «Молот».

Игры будут проходить с 10.00 до 19.45 ежедневно. Вход свободный.