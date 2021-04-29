«Пламя доставало до верхнего этажа». В Пермском крае произошел пожар в пятиэтажном доме

В Губахе в квартире произошел пожар. Кадр видео: Видео: Вконтакте "Информ Губаха"

В Губахе в пятиэтажном доме по Октябрьскому проспекту, 11 вчера вечером произошел пожар. Огонь вспыхнул на втором этаже. Языки пламени вырывались на улицу из балкона и доставали до третьего этажа. В какой-то момент там произошел небольшой хлопок.

- Звонок поступил около 9 часов вечера, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Пожарными было эвакуировано с третьего и четвертого этажей два человека. Восемь эвакуировались самостоятельно.

Площадь пожара была небольшой, 2 квадратных метра, но было сильное задымление. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.