«Пистолеты, обрез и пули». В Пермском крае мужчину подозревают в изготовлении огнестрельного оружия

У жителя Гремячинска полицейские обнаружили целый арсенал.

В Гремячинске местного жителя подозревают в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Полицейским поступила информация, что он хранит у себя в доме пистолеты, ружья и другое оружие и пришли к нему в дом с обыском.

Они обнаружили 2 пистолета Макарова, один из них в разобранном виде, второй - охолощенный, магазин к пистолету ПМ, специальные приспособления для переделки гражданского оружия в боевое, пресс для снаряжения патронов и пулеулавливатель.

За несколько дней до обыска мужчина оборудовал схрон в лесополосе на окраине Гремячинска. Оперативники изъяли из тайника обрез охотничьего ружья 16 калибра, пистолет Макарова, 4 магазина к нему, а также комплектующие для изготовления боеприпасов к ПМ. Речь идет о гильзах, пулях и капсюлях – в общей сложности около 500 единиц.

- Все предметы были направлены на экспертизу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - По заключению специалистов, изъятый самодельный обрез охотничьего ружья является огнестрельным оружием, пригодным для производства стрельбы. Известно, что житель Гремячинска является охотником и имеет гладкоствольное ружье с лицензией. Дознавателям предстоит выяснить, было ли незаконное ремесло всего лишь увлечением, или оружейник таким образом нелегально зарабатывал.