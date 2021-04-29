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В преддверии длинных майских праздников Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин проведет прямой эфир с генеральным директором компании СберЗвук Михаилом Ильичевым.

Присоединиться к прямому эфиру можно будет 29 апреля в 18:15 (мск) в аккаунте Петра Колтыпина, либо в официальном аккаунте СберЗвук.

СберЗвук входит в экосистему Сбера и представляет собой аудиосервис, который дополняет каждый момент жизни подходящим звуковым сопровождением и эмоциями. В СберЗвуке более 40 млн композиций, 3 млн артистов, 3 тысячи подкастов и сотни аудиокниг. Активная месячная аудитория — более 5 млн пользователей.

Спикеры обсудят, как развивается стриминговая площадка внутри экосистемы Сбера, как формируется контент, могут ли попасть на платформу региональные исполнители и что ждать пользователям от любимого сервиса.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Lifestyle — это неотъемлемая часть нашей жизни, а развлечения являются самым быстрорастущим направлением этого рынка. Прямое общение с руководителем важнейшего сервиса внутри экосистемы Сбера поможет нам рассказать пользователям о том, как развивается площадка и чего нам ждать от сервиса в ближайшем будущем».

Михаил Ильичев, генеральный директор аудиосервиса СберЗвук

«Еще недавно Звук был самостоятельным стартапом — компания вошла в экосистему Сбера осенью прошлого года. Перед нами стоят амбициозные цели и открываются новые возможности. Наша аудитория уже увеличилась в два раза и продолжает расти. Этот прямой эфир — отличный инструмент, чтобы рассказать пользователям о том, куда бежит СберЗвук и как будут использоваться возможности Сбера, чтобы всех обогнать».

СберЗвук доступен всем клиентам Сбера — и тем, кто приобрел подписки СберПрайм и СберПрайм+, и всем, кто просто установил приложение для iOS и Android или слушает музыку на сайте www.sber-zvuk.com.