Жительницу Перми оштрафовали за курение на балконе

В Перми мужчина выиграл суд у соседки, которая крила на балконе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми не рядовой иск в суд подал житель Перми к своей соседке. Мужчина жаловался, что дым от сигарет распространяется по комнатам его квартиры, наполняя ее неприятным запахом. Таким образом он решил запретить ей курить на балконе и взыскать моральную компенсацию – 1000 рублей.

Суд Орджоникидзевского района отказал в удовлетворении иска связи с тем, что факт поступления табачного дыма в квартиру с балкона соседки и причинение истцу какого-либо вреда не доказан.

Пермяк не согласился с таким решением и подал жалобу в Пермский краевой суд с просьбой принять по делу новое решение.

- Пермский краевой суд пришел к выводу о том, что граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей, - сообщает Пермский краевой суд. - В связи с тем, что действующее законодательство допускает взыскание компенсации морального вреда, суд взыскал с женщины в пользу некурящего гражданина компенсацию в размере 1000 рублей.