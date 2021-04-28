«Азот» презентовал новый проект ко Всемирному дню охраны труда

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сегодня, во Всемирный день охраны труда, филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» презентовал новый проект - интерактивный календарь безопасности «12 ПРАВИЛьных друзей».

На страницах календаря дети азотчиков рассказывают о 12-ти ключевых правилах безопасности, действующих в компании «УРАЛХИМ». QR-код, расположенный на каждой странице календаря, позволяет увидеть телеверсию проекта, где «12 ПРАВИЛьных друзей» рассуждают о работе завода и необходимости соблюдать правила безопасности и на рабочем месте, и дома.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

- Для руководства компании, для завода и для меня лично главное – это безопасность сотрудников на предприятии. Информацию о правилах охраны труда и промышленной безопасности конечно должен знать каждый. А когда еще и наши дети призывают соблюдать правила безопасности – это трогает до глубины души. Увидев ребенка в каске, со страховкой или с другой атрибутикой охраны труда, мысль о необходимости соблюдать правила возникает подсознательно, автоматически.

Календарь безопасности передан всем подразделениям филиала «Азот» в рамках месячника по охране труда. Также в честь Всемирного дня охраны труда подведены итоги традиционного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда» за 2020 год. На протяжении года конкурсная комиссия оценивала работу коллективов цехов и подразделений: отсутствие несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний; выполнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и т.д.

На «Азоте» традиционно уделяют особое внимание охране труда, в том числе приветствуется и современный, творческий подход к освещению важной темы. К примеру, на заводе был реализован уникальный стрит-арт проект «Азот. Краски жизни». На стенах корпусов производственных подразделений предприятия появились современные граффити, на которых изображены ключевые правила безопасности. Автор рисунков – сотрудник предприятия Павел Лисин.

Месячник, посвященный охране труда - мероприятие традиционное и проводится в компании «УРАЛХИМ» ежегодно. Главная цель мероприятий, которые проходят в его рамках - улучшить условия труда, заинтересовать работников предприятия в повышении эффективности всех форм работы по охране труда, а также снизить производственный травматизм.