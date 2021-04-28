Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях Пермского края

Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона. Фото: архив "КП"

28 апреля специалисты Роспотребнадзора выявили в Пермском крае 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 18 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 53, - сообщили в краевом оперштабе. - В Нытвенском городском округе инфекция диагностирована у восьми человек. По шесть случаев коронавируса обнаружено в Красновишерском городском округе и Пермском муниципальном районе, по пять – в Березниках и Карагайском муниципальном округе. В Соликамском городском округе инфекция подтвердилась у трех жителей. По два человека с COVID-19 выявлено в Губахе, Кунгуре, Кишертском муниципальном округе, Верещагинском и Краснокамском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в шести территориях Пермского края. Это г. Чайковский, Сивинский муниципальный округ, Добрянский, Лысьвенский, Оханский и Очерский городские округа.