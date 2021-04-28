Интерпол экстрадировал экс-председателя правления «Экопромбанка» в Россию из Кипра

Главное следственное управление возбудило в отношении Андрея Туева два уголовных дела. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 апреля МВД России сообщило, что пермяка Андрея Туева экстрадировали из Республики Кипр в Россию. На родину россиянин возвращался в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН. Его обвиняют в растрате, совершенной в особо крупном размере, и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

- В 2013 году, занимая должность председателя правления ОАО «Экопромбанк», Андрей Туев выдал коммерческому предприятию кредит без обеспечения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - При этом он был осведомлен о недобросовестном исполнении этой компанией обязательств по ранее заключенным договорам. В результате противоправных действий были похищены денежные средства банка в сумме около 250 миллионов рублей. Также фигурант обвиняется в выводе из состава обеспечения по кредитному договору недвижимого имущества общей стоимостью более 260 млн рублей.

Главное следственное управление возбудило в отношении Андрея Туева два уголовных дела, но экс-руководитель банка скрылся от органов предварительного расследования за пределами России и в августе 2016 года был объявлен в международный розыск.