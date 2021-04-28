В Генпрокуратуре рассказали, сколько преступлений произошло в Пермском крае за три месяца 2021 года

За три месяца в Пермском крае зарегистрировано 9 681 преступление. Фото: архив "КП"

Генеральная Прокуратура опубликовала квартальный отчет о состоянии преступности в стране за январь – март 2021 года. Пермский край не попал в рейтинг лидеров или антилидеров по отдельным видам преступлений. Приведем некоторые цифры, опубликованные в отчете.

За три месяца в Пермском крае зарегистрировано 9 681 преступление. Для сравнения в Свердловской области - 13 553, в республике Татарстан - 13 355.

Из них тяжких и особо тяжких - 2758, что на 1.6% меньше, чем за первые три месяца 2020 года. Раскрываемость преступлений с января по март 2021 года в Прикамье составила 57%.

Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации – раскрыто 32%. Связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ – 69.9%.

Небольшой процент раскрываемости у преступлений по статье «Мошенничество» - 18.9%. Средний процент раскрываемости преступлений по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - 41.7%. Зато высокие показатели раскрываемости убийств – 100%.