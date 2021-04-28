Подростку, обвиняемому в убийстве родителей и сестры в Пермском крае, продлили арест

16-летнему подростку, которого обвиняют в убийстве матери, отца и сестренки продлили срок содержания под стражей. Фото: Борис Меркушев

16-летнему подростку, которого обвиняют в убийстве матери, отца и сестренки продлили срок содержания под стражей.

- Арест обвиняемому продлен до пяти месяцев, по 2 августа, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В данный момент в отношении него ведется психолого-психиатрическая экспертиза.

В начале марта в одном из частных домов в поселке Октябрьский обнаружили тела трех человек. Сначала силовики предположили, что расправу над своей женой и детьми учинил глава семейства. Его объявили в розыск. Но вскоре ориентировку изменили – стали искать 16-летнего подростка. Его стали подозревать убийстве родителей и сестры.

Парня задержали в соседнем Екатеринбурге. Он дал признательные показания, что это именно он убил свою мать Гулю, затем отца Алексея, а после и вернувшуюся из школы 12-летнюю сестренку.

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