Адвокаты пермской предпринимательницы Эльфиры Кузьминой: Мы рассчитываем на благоприятный исход дела

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В Перми пригласили журналистов на пресс-конференцию адвокаты пермской предпринимательницы Эльфиры Кузьминой и представители фирмы «Элиона».

Эта компания являлась и остается одним из крупных поставщиков диетического питания в лечебные и социальные учреждения края.

Летом прошлого года учредителя и руководителя «Элионы» Эльфиру Кузьмину задержали по подозрению в даче взятки и поместили в следственный изолятор.

Ее обвинили в том, что она передала руководителю одного из лечебных учреждений 20 тысяч рублей, по версии следствия – в качестве взятки по заключенному контракту.

- Факт передачи денег моя доверительница признает, - заявляет адвокат обвиняемой Дмитрий Конов. – Но они были переданы в качестве благотворительной помощи для приобретения сухих смесей для больных детей.

Эльфира Кузьмина провела в СИЗО пять месяцев, затем защитникам удалось добиться ее освобождения из-под стражи. Позже меру пресечения в виде домашнего ареста ей заменили на запрет определенных действий – в частности, на общение с фигурантами уголовного дела и свидетелями.

- Это предписание она неукоснительно соблюдает, - сообщил Дмитрий Конов. – Недавно она перенесла заболевание коронавирусом, но сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Поводом для созыва пресс-конференции, по словам адвокатов, послужили многочисленные проверки, которые проводятся в отношении «Элионы» и мешают работе и исполнению контрактов.

- Проверки не прекращаются, наблюдается динамика увеличения их числа, - сообщила представитель «Элионы» Татьяна Алмазова. – Мы рассчитываем попасть на прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Давление велико, мы с ним сталкиваемся каждый день.

Адвокаты заявили, что рассчитывают на благоприятный исход дела – на то, что им удастся доказать в суде невиновность Эльфиры Кузьминой.