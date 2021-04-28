В Перми школьники готовятся к «Диктанту Победы»

Фото: «Единая Россия»

В этом учебном году школьники будут участвовать в «Диктанте Победы» второй раз. В прошлом году ученики гимназии №31 показали достойный результат. А один из педагогов образовательного учреждения – Маргарита Шихова – стала победителем регионального этапа исторической акции – 2020. Учителя и ученики уверены, что на Диктанте, который состоится 29 апреля, смогут показать ещё более серьезные успехи.

«Так совпало, что по учебной программе наши 10 и 11 классы как раз сейчас глубоко изучают тему Великой Отечественной войны на уроках истории. Поэтому ребята хорошо подготовлены к участию в «Диктанте Победы». Думаю, что они смогут без труда выполнить все задания», - рассказала Маргарита Шихова.

Во время урока-подготовки ученики 10 «В» класса изучили тему, которой будет посвящена часть вопросов Диктанта. В частности, ребята под руководством учителя истории и обществознания Любови Рязановой прошлись по основным вехам биографии великих полководцев – Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

По мнению педагога, проведение таких исторических акций очень важно для расширения кругозора школьников.

«В акции встречаются, в том числе, и нестандартные вопросы, которые наталкивают детей на некий поиск. Например, в сентябре после написания Диктанта у моих учеников действительно возник интерес по различным темам, которые были затронуты в вопросах. Это очень ценно, что какие-то задания зацепили детей, они углубились в изучение этой темы, обсуждали между собой и с учителем. Думаю, что такой живой интерес ребят намного важнее, чем блестящие результаты Диктанта», - отметила Любовь Рязанова.

Сами ученики отмечают, что историческая акция интересное и познавательное мероприятие.

Мария Орлова, ученица 10 «В» класса гимназии №31:

- В прошлом году я уже принимала участие в «Диктанте Победы». Мероприятие мне понравилось. Благодаря подготовке к акции я узнала много нового об истории нашей страны, о людях, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Главный результат для меня – тот багаж знаний, который я получила благодаря «Диктанту Победы».

Помимо уроков, на которых ребята вместе с учителями изучают тему Великой Отечественной войны, в гимназии есть Музей военной истории, где находятся уникальные экспонаты времен войны. Большинство из них были обнаружены основателем и руководителем музея, учителем истории и обществознания гимназии №31 Антоном Усмановым в ходе поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны.

Музей посвящен быту солдат противоборствующих сторон: здесь можно увидеть вещи принадлежащие, как советским, так и немецким солдатам. Помимо артефактов 1940-х годов, в музее представлены модели военной техники. Отдельное место занимают документы и материалы, посвященные поисковой работе и Ржевской битве.

По словам педагога, ребята с интересом посещают экспозицию музея, задают вопросы, фотографируют экспонаты. У некоторых возникает более серьезный интерес, и они начинают изучать тему, в том числе, самостоятельно. «Конечно, очень важно уделять внимание патриотическому воспитанию детей. Важно, чтобы они знали и помнили историю своей страны. Но самое главное, чтобы они пронесли эту память», - подчеркнул Антон Усманов.

Количество желающих написать «Диктант Победы» с каждым годом растет. Площадки организованы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры. Диктант планируют писать и сотрудники заводов, служащие подразделений министерства обороны, Росгвардии и МЧС. Центральными местами проведения «Диктанта Победы» в Перми традиционно станут исторический парк «Россия – моя история» и библиотека им. Горького.

«Сегодня международная историческая акция «Диктант Победы» очень популярна у жителей Перми и края. В прошлом году у нас было задействовано 110 площадок. В этом – более 260. Это очень серьезный рост. Радует, что с каждым годом число желающих проверить свои знания увеличивается», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.