В Перми трамвай № 12 будет ходить чаще

В Перми с 11 мая трамвай №12 «Школа №107 – Разгуляй» будет ходить чаще в утреннее время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми с 11 мая трамвай №12 «Школа №107 – Разгуляй» будет ходить чаще в утреннее время. В департаменте транспорта администрации Перми, рассказали, что об этом поступила просьба от пассажиров.

В будние дни с 9.00 до 10.00 будут интервалы между отправлениями от остановки «Школа №107» будут сокращены. Трамвай на установку должен будет подходить каждые 10 минут, а не 15, как было раньше.

Актуальное расписание транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».