«Попали в неловкую ситуацию». В Перми супругам пришлось вызывать спасателей в спальню

В Перми спасатели освободили от оков мужчину. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Страстное утро у двоих жителей Перми закончилось неловкой ситуацией и вызовом спасателей. Утром супруги решили поиграть в ролевые игры, надели на мужа наручники, поиграли, а когда пришло время их снимать – что-то пошло не так.

Старания супруги раскрыть железяки ничем не закончились. Замок никак не поддавался, заклинило. Ничего не оставалось, как вызвать на помощь спасателей. Женщина позвонила в экстренные службы и рассказала, что произошло. По информации источника, на вызов приехали спасатели и освободила «пленника».