В Пермском крае коронавирус выявили только в 10 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 54142 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 102 жителей региона в 10 территориях. Больше всего заболевших в Перми - 65. В Березниках 8 случаев коронавируса. По 7 случаев в Лысьвенском и Соликамском городских округах. В Чусовском городском округе у 5 жителей, в Нытвенском городском округе – у 4. По 2 человека заболели в Верещагинском и Краснокамском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в двух территориях Пермского края. Это Очерский и Чердынский городские округа.