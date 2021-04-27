«Нож выбросил в окно, а тело оставил в квартире». В Пермском крае хозяин жестоко расправился с гостем

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Утром в понедельник, 26 апреля, 38-летний житель Чайковского зашел в гости к своему приятелю. Встречу друзья решили отметить и с самого утра начали выпивать. Но в итоге поссорились. Хозяин квартиры взял в руки лежавший на столе нож и ударил им в грудь своего гостя. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Нож со следами крови хозяин выбросил из окна на улицу, а тело приятеля оставил в квартире, где оно было обнаружено.

Следственным отделом по городу Чайковский было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан, орудие преступления обнаружено и изъято следователем,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Ему будет предъявлено обвинение.