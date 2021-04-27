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Происшествия27 апреля 2021 19:08

В Перми двух любителей музыки приговорили к обязательным работам

Парни обокрали музыкальный магазин
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

В Перми двое молодых людей накануне Нового года решили обзавестись музыкальными инструментами. Одной декабрьской ночью они сломали витрину одного из специализированных музыкальных магазинов и украли с нее барабаны, микшерные пульты, микшерную консоль, усилители звука и другое музыкальное оборудование – более чем на 90 тысяч рублей.

Меломаны были задержаны, Свердловский районный суд Перми признал их виновными в кражи и с учетом частичного возмещения ущерба, приговорил к 350 часам обязательных работ каждого, сообщили в краевой прокуратуре. Оставшуюся сумму молодые люди будут обязаны выплатить собственнику магазина.

Криминал