В Перми двух любителей музыки приговорили к обязательным работам

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В Перми двое молодых людей накануне Нового года решили обзавестись музыкальными инструментами. Одной декабрьской ночью они сломали витрину одного из специализированных музыкальных магазинов и украли с нее барабаны, микшерные пульты, микшерную консоль, усилители звука и другое музыкальное оборудование – более чем на 90 тысяч рублей.

Меломаны были задержаны, Свердловский районный суд Перми признал их виновными в кражи и с учетом частичного возмещения ущерба, приговорил к 350 часам обязательных работ каждого, сообщили в краевой прокуратуре. Оставшуюся сумму молодые люди будут обязаны выплатить собственнику магазина.