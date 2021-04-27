«Выделенку» на Компросе в Перми временно отменили

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В Перми продолжается капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Сейчас идут работы на участке между улицами Пушкина и Революции. Из-за этого проезжая часть улицы оказалась значительно заужена, на дороге регулярно возникали пробки.

И в мэрии решили изменить организацию движения транспорта на Компросе. Чтобы увеличить пропускную способность на время ремонта на полосах, выделенныхдля движения общественного транспорта, разрешено ездить всем видам автомобилей. Касается это разрешение только участка от улицы Пушкина до улицы Революции, что обозначено соответствующими дорожными знаками.

Напомним, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города. К этому моменту будут отремонтированы проезжая и бульварная части улицы, установлены скамейки, урны и фонари. А также отремонтированы фасады домов.