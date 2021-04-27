Как будут работать поликлиники и больницы Пермского края в майские праздники

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Поликлиники и больницы Пермского края в длинные майские выходные будут работать по особому режиму. В поликлиниках врачи будут принимать пациентов 3, 6 и 10 мая. В остальные дни работа будет организована с учетом производственной необходимости, сообщили в краевом Минздраве. Вакцинация от COVID-19 будет проводиться ежедневно.

Стационары будут работать ежедневно в круглосуточном режиме.

Скорая помощь с 30 апреля по 11 мая будет работать также круглосуточно, в режиме повышенной готовности. Кабинеты неотложной медицинской помощи - ежедневно с 8.00 до 24.00. Жители пяти районов Перми - Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального, Дзержинского и Кировского – могут вызвать неотложку через Единый диспетчерский центр по телефону 270-09-03.