В Перми родственники устроили поножовщину возле школы

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Днем во вторник, 27 апреля, в Перми возле школы № 108 между двумя родственниками - 58-летним и 46-летним мужчинами - произошел конфликт. Тот, что постарше, выхватил нож и ударил своего родственника. Произошедшее увидел охранник школы и нажал тревожную кнопку. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, медики скорой и полицейские

- Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции Индустриального района. В результате инцидента никто из прохожих и школьников не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.