Крематорий в Перми построят в течение двух лет

Строительство крематория в Перми планируют завершить в конце 2022 года. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Перми 27 апреля прошла встреча губернатора Дмитрия Махонина с редакторами пермских СМИ. На ней глава региона сообщил, что строительство крематория в Перми должно быть завершено в течение двух лет.

Напомним, что крематорий на Восточном кладбище город пытается построить больше 10 лет. Строительство первой очереди запланировано на 2021-2022 годы. По планам, объект введут в эксплуатацию до декабря 2022 года.

- Я наблюдал за этой стройкой еще будучи работником Пермского управления ФАС, - рассказал Дмитрий Махонин. - Пришли товарищи, некачественно отработали, и все забуксовало. Потом оказалось, что предусмотренное проектом оборудование уже не производится, и все заглохло.