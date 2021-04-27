Дмитрий Махонин рассказал, что будет на территории Центрального рынка в Перми

В Перми планируют застроить жилыми домами территорию Центрального рынка. Фото: архив "КП"

В Перми 27 марта губернатор Дмитрий Махонин провел встречу с главными редакторами пермских СМИ. Он рассказал о проекте по развитию территории Центрального рынка. Ее застроят жильем, на месте металлорынка будут торговые палатки и рекреационная зона.

Для этого проекта на федеральном уровне принимаются необходимые подзаконные акты. Собственников рынка оповестили о намерениях властей.

- Земли, занятые рынком, необходимо облагородить, - сказал Дмитрий Махонин. - Власти изучают, законно ли на площади перед главным входом размещены торговые объекты. План застройки Центрального рынка уже готов, однако он будет обсуждаться. Концепт предполагает строительство жилья с учетом трафика движения и развития дорожной сети, замыкания, в том числе на улицу Крисанова, которая будет продлена», - сказал губернатор.