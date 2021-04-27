«Кирпичи разлетелись на 40 метров». В Перми рухнуло двухэтажное здание

В Перми рухнуло двухэтажное здание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми рано утром 27 апреля по улице Барамзиной, 31 обрушилось 2-х этажное шлакоблочное здание площадью 150 м². ЧП произошло около 5.30 утра. Разрушительная сила была такой, что кирпичи разлетелись на десятки метров.

Кирпичи раздавили два автомобиля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рядом со зданием находились два легковых автомобиля, их завалило блоками. По информации «КП», один из них «Форд», второй автомобиль - «Мерседес». Автомобили настолько повреждены, что восстановлению не подлежат. Сегодня днем на место пригнали технику и извлекли машины из под завала. Один из автомобилей уже эвакуировали, второй находится на месте ЧП.

Источник «КП» сообщил, что в помещении ничего не хранилось, склад пустой. Разбор завалов будет осуществляться силами собственника здания.