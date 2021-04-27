На «Азоте» выбрали лучших наставников

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший наставник». Победителями стали пять человек, всего в этом году в конкурсе участвовало 13 сотрудников предприятия.

В конкурсе «Лучший наставник филиала «Азот» участвовали преподаватели теоретического обучения и инструкторы производственного обучения. Конкурсные испытания прошли в три этапа: «Оценка наставников стажерами», «Мастер-класс» и «Самопрезентация». Оценивали каждый этап конкурса представители Совета наставников завода.

В рамках первого этапа конкурса ученикам-стажерам предлагалось пройти анкетирование и оценить своих учителей-наставников по нескольким критериям: владение материалом и разнообразие приемов его подачи, ясность, доступность, доброжелательность и тактичность. На втором этапе конкурса – «Мастер-класс» – участники провели открытые уроки перед членами Совета наставников, которые оценили их профессионализм, педагогический и творческий подход конкурсантов к обучению стажеров. На третьем этапе – «Самопрезентации» – наставники познакомили судей со своими эффективными методами работы.

По результатам всех этапов конкурса выбрана пятерка лучших наставников. Ими стали Мария Цидвинцева, начальник смены цеха нитрит-нитратных солей, Елена Жинкина, машинист насосных установок цеха крепкой азотной кислоты, Мария Леонтьева, лаборант химического анализа производственной лаборатории, Ирина Лезина, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения и Сергей Чебаевский, мастер по ремонту технологического оборудования ремонтно-производственного управления.

По итогам голосования в социальных сетях предприятия в номинации «Ученические симпатии» победил Аркадий Путилов, начальник смены агрегата аммиака №1. Торжественное награждение победителей по традиции состоится на праздновании профессионального праздника – Дня химика в конце мая.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Азотчики добросовестно исполняют свои рабочие обязанности и параллельно делятся своим опытом и знаниями с молодыми специалистами. Мы высоко ценим работников, которые готовят стажеров к самостоятельному труду. Конкурс «Лучший наставник» позволяет участникам показать свое педагогическое мастерство и при этом получить новый интересный опыт для себя. Проведение конкурса - наша добрая традиция.