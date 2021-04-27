С 1 по 10 мая парковка в центре Перми будет бесплатной

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Дни с 1 по 10 мая выходными окажутся не у всех. Многим пермякам придется работать. Но для тех, кто в эти дни поедет в центр города на работу, будет приятный бонус - с 1 по 10 мая парковка в Перми будет бесплатной. Разумеется, бесплатно оставить машину на стоянке смогут и те, кто в эти дни отдыхает.

- Система платных парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни, - объяснили в городской администрации. - В соответствии с Указом президента Российской Федерации, дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. К этим дням также присоединяются традиционные майские праздники. Таким образом, парковки в центре Перми с 1 по 10 мая будут бесплатными.

В пермской дирекции дорожного движения сообщили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни – все абонементы будут продлены на четыре дня.