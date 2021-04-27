МЧС предупреждает о снеге и сильном ветре в Пермском крае

В Пермском крае 28 апреля погода совсем испортиться. МЧС выдает предупреждение. По информации синоптиков, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер ночью южный 3–8 м/с, днем юго-западный 7–12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью –2,+3º, днем 5–10°.

По предварительной информации метеорологов, потепление жителям Прикамья стоит ожидать не раньше 1 мая.

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