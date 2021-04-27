«На мото без ДТП». В Пермском крае прошел Единый день мотоциклиста

Участники дня мотоциклиста в Перми. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В рамках сотрудничества краевой Госавтоинспекции и мотообъединения Пермского края МОТО59 на территории Пермского края прошел «День мотоциклиста».

Двухколесные транспортные средства регистрировали в отдельном окне, также для мотоциклистов было организовано открытие дополнительного окна по замене водительских удостоверений. Кандидаты в мотоциклисты сдавали теоретический и практический этапы экзаменов на право управления мототранспортными средствами.

- В этот день в Пермском крае счастливыми обладателями водительского удостоверения категории «А» стали более 20 человек и зафиксировано свыше 40 регистрационных действий с мотоциклами, - рассказали в ГИБДД по Пермскому краю.

На юге Прикамья опытные мотоциклисты устроили флешмоб «На мото без ДТП», собравшись в Чайковском. Байкеры Березников во время конкурсной программы демонстрировали новичкам свои навыки и умения по вождению «железных коней». Пермь стала лидером по сдаче практического экзамена. Всем участникам были вручены различные призы и подарки.