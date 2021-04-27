В мае театр «У Моста» покажет самые популярные спектакли

Фото предоставлено театром «У Моста»

В мае театр «У Моста» представит свои самые популярные спектакли. Зрители смогут увидеть парадоксальные ирландские комедии «Красавица из Линэна» и «Безрукий из Спокэна» по пьесам культового драматурга и кинорежиссера М. МакДонаха. Про него говорят: «Настоящая сенсация Европы!», «Чудо современной сцены», «Тарантино от театра», «Ведущий драматург XXI века». Спектакль «Безрукий из Спокэна» (16+) зрители смогут увидеть 1, 2, 6, 7, 26 и 27 мая; Спектакль «Красавица из Линена» (16+) будет показан 3, 4, 5, 24 и 25 мая.

Майские праздники поможет украсить неиссякаемое жизнелюбие героев грузинской музыкальной комедии «Мачеха Саманишвили» (12+). Спектакль по пьесе В. Константинова и Б. Рацера (по мотивам повести Д. Клдиашвили) будет представлен 1 и 2 мая. А 13 мая в 18:30 студенты 1-го актёрского курса мастерской Сергея Федотова покажут спектакль «Мачеха Саманишвили» барнаульским зрителям в рамках фестиваля «ШАГ».

Фото предоставлено театром «У Моста»

Также в мае театр представит современную драматургию: советскую комедию «Энергичные люди» В. Шукшина (16+) – (4, 5, 6 и 7 мая), бытовую комедию «Детектор лжи» В. Сигарева (16+) – (20 и 21 мая) и мистический анекдот «Сансара» О. Богаева (12+) – (22 и 23 мая).

Еще зрители смогут увидеть легендарные постановки театра по классическим произведениям: «Женитьба» (12+) – (8 и 9 мая) и «Вий» (12+) – (13 и 14 мая) Н. Гоголя, «На дне» М. Горького (12+) – (11 и 12 мая), «Идиот» Ф. Достоевского (12+) – (18 и 19 мая), «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (16+) – (22 и 23 мая).

Фото предоставлено театром «У Моста»

Историю любви русского путешественника графа Резанова к красавице Кончите в поэтической опере-мистерии «Юнона и Авось» А. Рыбникова и А. Вознесенского (12+) зрители могут посмотреть 15 и 16 мая. 28, 29 и 30 мая зрителей ждет премьера спектакля «Портрет Дориана Грея» по роману О. Уайльда (16+) в постановке московского режиссера Аллы Чепиноги! Театр представит музыкально-драматический спектакль, объединяющий несколько музыкальных стилей: фолк-рок, хард-рок, инструментальный авангард, классическая опера и поп-лирика. И вся музыка скреплена интонациями английского и ирландского фольклора. Поддержка данного спектакля осуществлена Министерством культуры Пермского края.