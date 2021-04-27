«Стабильно около 100». В Пермском крае назвали число заразившихся коронавирусом за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 54 142. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за прошлые сутки коронавирус обнаружили у 102 жителей региона. Число заболевших последнее время в Прикамье стабильно. В Роспотребнадзоре рассказали, что большая часть новых зараженных лечится дома, 21 пациента пришлось госпитализировать. Среди заболевших четверо детей. Общее число заболевших в Пермском крае - 54 142.

Известно также о 11 смертельных случаях от коронавируса за минувшие сутки. В больницах на аппаратах ИВЛ остаются 50 пациентов.