Быстро и онлайн: предпринимателям расскажут о простых способах открытии ИП и регистрации юридического лица

Фото: Сбер

27 апреля, в 11:00 на открытой онлайн-встрече представители пермской налоговой службы, МФЦ и Сбербанка поделятся полезными советами для открытия ИП и регистрации юридического лица. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Где теперь можно оформлять документы на регистрацию, в какие сроки и с какими издержками столкнутся предприниматели, о бесплатных сервисах и обучениях для стартапов расскажут спикеры мероприятия:

- Начальник отдела по работе с заявителями Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Светлана Будникова.

- Руководитель и Пермского краевого многофункционального центра Леонид Громов.

- Заместитель управляющего Пермским отделением ПАО «Сбербанк» Евгений Плаксин.

После выступления спикеров участники смогут получить ответы на актуальные вопросы по теме.

Онлайн-трансляция будет идти в социальных сетях портала 59.ru.