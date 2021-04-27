В Перми с 1 мая изменится маршрут автобуса №47

В Перми изменится расписание одного маршрута с 1 мая. Фото: Василий Вахрин

В Перми изменится маршрут автобуса № 47. Это произойдет с 1 мая. Автобус будет следовать сообщением «Мачтобаза – порт Пермь – м/р Нагорный». Об изменениях рассказали в городском департаменте транспорта.

В сторону микрорайона Нагорный после улицы Карпинского автобусы будут поворачивать на улицу Свиязева и далее поедут до улицы Космонавта Леонова.

В обратную сторону автобусы пойдут по улицам Леонова, Чердынской, Свиязева, Карпинского и далее по обычному маршруту. В департаменте уверяют, что новый маршрута не будет занимать больше времени в пути. Через остановку «аэропорт Бахаревка» по-прежнему ходит автобус №59.