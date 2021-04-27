Как записать детей в дежурные группы на майские праздники в Пермском крае

В Прикамье в майские праздники будут работать дежурные группы в детских садах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В длинные майские выходные детские сады и школы работать не будут, как и большинство бюджетный организаций и предприятий. Но, есть те, кто работать обязан, например, полицейские. Если ребенка оставить не с кем, для этого в Прикамье организуют дежурные группы. В утреннем эфире радио "Комсомольская правда" министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что нужно для того, чтобы записать ребенка в такую группу.

- Школы и детские сады не будут работать, но мы открываем дежурные группы для тех ребят, чьи родители в выходные дни обязаны работать, - говорит Раиса Кассина. - Они будут малочисленные и мы решили, что не будем требовать документ, подтверждающий, что родителю нужно выходить на работу. Достаточно только написать заявление, если родители хотят воспользоваться дежурными группами. Механизм работы дежурных групп у нас налажен.

Напомним, С 1 по 10 мая объявлены длинные выходные. Школы все 10 дней работать не будут. Но с 4 по 7 мая должны пройти консультации по подготовке к экзаменам. Запланированные на эти дни ВПР и другие контрольные работы будут перенесены. Техникумы и колледжи также работать не будут.