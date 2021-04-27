На «Азоте» прошли встречи директора с трудовым коллективом

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» возобновились встречи директора предприятия Андрея Семенюка с трудовым коллективом.

В прошлом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, они не были проведены. И нынче работники завода ждали прямого диалога с директором. Андрей Семенюк ознакомил участников встреч с итогами работы компании и филиала «Азот» за 2020 год. Холдинг «УРАЛХИМ» выпустил 6,4 млн тонн продукции, из них филиал «Азот» — 2,2 млн тонн.

В развитие производства и капитальные ремонты вложено более 2,5 млрд руб. В числе важнейших работ — на производстве аммиака внедрена мембранная установка выделения водорода системы MEDAL, проведено техническое перевооружение отделения хранения и отгрузки аммиака и эстакады налива аммиачной воды, начата реализация проектов: по техническому перевооружению агрегатов УКЛ-7 в цехе слабой азотной кислоты и увеличению производительности агрегата АС-72/2 в цехе гранулированной аммиачной селитры, поверхностного вакуумного конденсатора агрегата аммиака №2.

В 2020 году филиал «Азот», как и все промышленные предприятия, работал в условиях пандемии. В мероприятия по профилактике COVID-19 с начала пандемии вложено 52 млн руб. Только расходы на тестирование работников составили 14,5 млн рублей. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году не было сокращения кадров, сохранен весь социальный пакет.

Рост средней заработной платы в целом по филиалу «Азот» за последние 4 года составил 24%. В прошлом году средняя заработная плата составила 65 405 рублей. В декабре 2020 года принят новый коллективный договор. За отчетный период 2018–2020 гг. «Азот» направил на финансирование льгот и гарантий для сотрудников 454 млн руб.

Директор филиала «Азот» Андрей Семенюк рассказал на встречах и о сегодняшней работе предприятия. Вложения в капремонты и развитие планируется нынче в размере 5,5 млд руб. Кроме развития производства запланирован внушительный объем работ по ремонту кабинетов, бытовых помещений и объектов культурно-спортивного центра «Азот». Директор также отметил, что особое внимание уделяется медицинскому обслуживанию работников: закупается новое оборудование для поликлиники на площадке «УРАЛХИМ» - с 20 апреля работники, которые находятся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний по результатам профосмотров, будут проходить предсменный осмотр на новом аппарате ЭСМО. С 1 апреля на заводе стартовала добровольная вакцинация работников против COVID-19.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Встречи с коллективом – добрая традиция на «Азоте». Мы общаемся с коллегами в формате диалога. Это дает возможность руководству предприятия рассказать об итогах работы компании и филиала, планах на будущее. Для меня, как руководителя, важно напрямую общаться с сотрудниками, выслушать их пожелания по работе и настроить коллектив на эффективную и качественную работу. Для коллектива встречи с руководством – это возможность открыто задать вопросы и оперативно получить ответы.

Во встречах также приняли участие главный инженер филиала «Азот» Александр Исаченков, заместитель директора филиала по персоналу Ольга Евтина и руководитель административной службы Владимир Иопа.