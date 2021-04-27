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Происшествия27 апреля 2021 8:43

В Перми разыскивают женщину, которая забрала чужую сдачу в терминале

Произошедшее попало в камеру видеонаблюдения
Анна Маркова
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми полицейские разыскивают женщину, которую подозревают в краже денег в торговом центре. В супермаркете по улице Спешилова мужчина забыл забрать сдачу из терминала самообслуживания. После него расплатиться за покупки подошла женщина. Она забрала 4 тысячи рублей, оплатила продукты и ушла.

- Дознавателем возбуждено уголовное дело статье «Кража», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Если вы опознали женщину, звоните по телефонам: 8-992-20-33-222, 8-999-363-999-1.

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