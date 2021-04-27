В Перми 40 домов останутся без воды в начале мая

В части Перми отключат воду на сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми жителей домов в Индустриальном районе предупреждают об отключении воды в начале мая. Компания «Новогор-Прикамье» проведет плановые ремонтные работы. Воды не будет сутки. С 10.00 2 мая до 10.00 3 мая по адресам:

Качалова 35, 37;

Комбайнеров, 38;

Космонавта Беляева, 18;

Мира, 53, 55;

Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;

Одоевского, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46.