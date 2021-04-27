В Перми управляющий похитил у завода 73 млн рублей

В Перми конкурсного управляющего Пермского изоляторного завода ОАО «Элиз» обвиняли в злоупотребление полномочиями. Фото: Василий Вахрин

В Перми конкурсного управляющего Пермского изоляторного завода ОАО «Элиз» обвиняли в злоупотребление полномочиями. Следователи возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что с июня 2014 по апрель 2018 обвиняемый создал схему, благодаря которой не перечислял страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ, составил более 73 миллионов рублей.

- Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело, - сообщает прокуратура Пермского края. - С учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к штрафу в размере 100 тысяч рублей.