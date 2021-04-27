В Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена в 15 территориях Пермского края за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 54040 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае по последним данным коронавирус обнаружили в 15 территориях, инфекция подтвердилась у 101 жителя.

Больше всего заболевших в Перми – 57. По 6 случаев в Березниках и Краснокамском городском округе. В Красновишерском городском округе у 5 жителей.

По 4 человека с коронавирусом в Пермском муниципальном районе, Лысьвенском и Октябрьском городских округах. В Большесосновском муниципальном районе и в Соликамском городском округе у 3 жителей. Еще по 2 случая в Горнозаводском, Добрянском и Чернушинском городских округах.

По одному заболевшему в трех территориях Прикамья. Это Частинский муниципальный округ, а также Нытвенский и Чусовской городские округа.