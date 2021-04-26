В Перми на крыше пятиэтажки произошел пожар

Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

Вечером в понедельник, 26 апреля, в паблике "Подслушано Пермь" появилось видео пожара в жилом доме на улице Краснофлотской, 25. На кадрах видно объятую пламенем крышу пятиэтажки и две машины пожарных, приехавших на место ЧП. Как сообщил автор видеоролика, возгорание началось после ремонтных работ на крыше.

"Чинили крышу, после чего произошло возгорание", - сообщил автор видео.

Впрочем, благодаря оперативным действиям пожарных серьезных последствий удалось избежать - пламя быстро потушили, а площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр.

- К моменту прибытия к месту вызова первых пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли пять человек. В тушении принимали участие около 20 человек личного состава и 3 единицы техники. На пожаре погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.