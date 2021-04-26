Фотофакт: в Перми расцвели первоцветы

В Перми распустились первоцветы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весна словно хитрая лиса подступает к жителям Перми. Сначала согрела нас ярким солнцем, растопила снег, а потом снова вильнула хвостом и убежала. Но, природу не обманешь, она начала просыпаться и из земли пробились первоцветы.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трава еще не выросла, а они уже распустили бутоны и радуют пермяков, словно маленькие солнышки. Корреспондент "КП" заметил весеннюю красоту на улицах Перми и поспешил сфотографировать. Полюбуйтесь вместе с нами городскими первоцветами.