Пермский край начал готовиться к третьему сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: permkrai.ru

В Ижевске прошла церемония награждения победителей второго сезона окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Участвовали в конкурсе 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. В их числе – два представителя Пермского края. Это молодежный театр при Пермском государственном национальном исследовательском университете (спектакль «Р» по мотивам пьесы Николая Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Бориса Васильева).

В церемонии награждения принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Призы получили молодежные и детские коллективы, победившие в 6 номинациях. Одним из лучших стал спектакль театрального коллектива Чувашской Республики «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса, признанный не только победителем среди молодежных театров, но также отмеченный в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».

И вот дан старт новому сезону. Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для молодых театральных коллективов Прикамья фестиваль «Театральное Приволжье» – это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов.

- Мы живем в крае и городе с большими театральными традициями. Прикамье не зря называют одной из театральных столиц России. То, что участники коллективов и студий для себя в качестве второй профессии выбрали театр – это очень значимо. Это великолепный жизненный опыт, который точно пригодится, - сказал глава региона.