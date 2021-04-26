В Пермском крае прошел Всероссийский субботник

Фото: "Единая Россия"

Несмотря на пасмурную погоду, тысячи жителей Пермского края, коллективы предприятий и организаций, депутатский корпус, волонтеры вышли во дворы, парки и скверы, чтобы привести в порядок свои города после долгой зимы. Отдельное внимание было уделено объектам, благоустроенным в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Субботники прошли, в том числе, на стадионах, на игровых и спортивных площадках.

Среди участников уборочных работ традиционно были депутаты различных уровней, руководители местных исполнительных комитетов партии «Единая Россия», секретари «первичек», активисты «Молодой Гвардии». Единороссы выходят на уборку каждую весну и наводят порядок на своих «подшефных» территориях во всех районах Пермского края. Ежегодно принимает участие в субботнике и секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.

«Субботник – это очень хорошая традиция, которую я помню ещё с детства. Прекрасно, когда люди приводят в порядок места, где живут по зову души. Не знаю, есть ли такая традиция в других странах, но у нас она живёт много лет, и это здорово», - отметил Вячеслав Григорьев.

В Перми уборочные работы велись не только на придомовых территориях, в популярных парках и скверах. Пермское региональное отделение Российского экологического движения (РЭД) и активисты регионального проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» провели акцию по очистке территории в долине реки Данилиха.

Фото: "Единая Россия"

Долина реки Данилиха входит в проект «Зеленое кольцо Перми». По инициативе губернатора Дмитрия Махонина он включен в список приоритетных проектов программы «Пермь 300». Главная задача - восстановить экологию и создать комфортные условия для отдыха людей.

Как отметил руководитель Пермского регионального отделения РЭД Сергей Коковякин, текущее состояние малых рек требует особого внимания, это связано с возрастающей негативной нагрузкой. «В настоящее время эти зоны особо нуждаются в бережном отношении и заботе к ним, постоянном внимании и контроле со стороны людей, поскольку природные ресурсы долин малых рек очень хрупки и уязвимы», - подчеркнул Сергей Коковякин. При этом активисты уверены, что к проблеме очистки берегов малых рек необходимо подходить комплексно.

Фото: "Единая Россия"

«Долины малых рек – это важный зеленый каркас нашего города, который, к сожалению, находится сегодня в плачевном состоянии. Однако решать эту проблему необходимо, в том числе, и на законодательном уровне. Каждая территория кому-то принадлежит, поэтому необходимо повысит ответственность владельцев за ее содержание», - рассказал председатель Регионального общественного совета проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Вячеслав Марков.

По словам активиста, проведение субботников - это важная практическая часть вовлечения жителей в экологизацию города. Став участником такого масштабного мероприятия люди начинают бережнее относиться к территориям, где они живут.

Во время субботников, помимо уборочных работ, во всех районах края велась информационная работа. Жители смогли узнать подробности о голосовании за объекты благоустройства на 2022 год. Для этой цели во Всероссийском субботнике приняли участие волонтеры, которые рассказывали жителям о возможности участия в отборе территорий для благоустройства рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование на платформе 59.gorodsreda.ru стартует 26 апреля и продлится до 30 мая.

Фото: "Единая Россия"

Несмотря на то, что самая масштабная уборка края состоялась 24 апреля, горячая пора субботников началась задолго до этого дня. Как только сошел снег, во всех территориях края начали проводить комплексную весеннюю уборку. Подрядчики мыли ограждения, бордюрные камни, улицы, красили ограждения вдоль дорог и тротуаров.

Кроме того, в прошлую субботу, 17 апреля, активисты регионального отделения партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт международному субботнику, посвящённому 80-летию начала Великой Отечественной войны. Волонтеры приводят в порядок памятные места в разных территориях края.

Вячеслав Григорьев сообщил, что эта акция будет проходить до 22 июня, и призвал всех присоединиться к ней. «Это не только наведение порядка на мемориалах и местах захоронений воинов, но и воспитательная акция для подрастающего поколения», - добавил он.

Активисты будут благоустраивать мемориалы, памятные места, посвященные защитникам Родины, в России и за рубежом. В планах добровольцев - привести в порядок более 10 тыс. объектов, связанных с событиями 1941-1945 годов.