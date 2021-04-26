Чиновники начали проверку после гибели четверых детей на пожаре в Пермском крае

На пожаре в Пермском крае погибли четверо маленьких детей.

Министерство социального развития Пермского края сообщает, что после гибели в пожаре четверых детей в селе Утес, началась проверка.

- 26 апреля начата межведомственная проверка субъектов системы профилактики Чусовского городского округа, - сообщает ведомство. - На место выехали специалисты Министерства соцразвития, краевой комиссии по делам несовершеннолетних, Министерства образования, Министерства здравоохранения. Будет дана оценка оказания своевременной социальной помощи и поддержки семье и своевременного принятия мер к матери в части исполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

По итогам проверки в случае установления нарушений законодательства к должностным лицам будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Напомним, 23 апреля в поселке Утес в Чусовском районе в пожаре погибли четверо детей. Два мальчика 5 и 6 лет и близняшки - мальчик и девочка, им было по три годика. 32-летняя мать оставила их в доме одних и уехала на электричке в Чусовой. Дорога в одну сторону занимает около 50 минут. Когда женщина вернулась, на месте своего дома она увидела только пепелище, все ее дети погибли. Позднее выяснилось, что у женщины есть еще четверо детей. Все они находятся в детском доме, так как мать лишена родительских прав.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, - Ред.) и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (максимальное наказание до семи лет лишения свободы, - Ред.). 26 апреля суд Чусовского района продлил матери погибших детей срок задержания под стражей на 72 часа.

Следователи собирают доказательства, чтобы предоставить суду для заключения ее под стражу на время следствия.

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