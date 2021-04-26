101 новый случай коронавирусной инфекции выявлен в Пермском крае

Больше всего заболевших среди людей в возрасте от 50 до 64 лет – 44 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 101 человека. Из них 33 госпитализировали, остальные лечатся на дому под наблюдением врачей. Среди новых случаев инфекция подтвердилась у пяти детей. Больше всего заболевших среди людей в возрасте от 50 до 64 лет – 44 человека.

Скончались за сутки 7 пациентов, лечение в больницах продолжают 647 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии на сегодня - 54 040 человек.