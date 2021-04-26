МЧС предупреждает о сильном ветре и мокром снеге в Прикамье

В Прикамье ожидается прохладная и дождливая неделя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погоды. Синоптики прогнозируют 26 апреля облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Местами вероятны сильные порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем 6–11°.

Завтра, 27 апреля, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°, днем 6–11°.

Спасатели рекомендуют жителям края соблюдать требования безопасности. При сильном ветре укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться на остановках, около рекламных щитов, под деревьями и возле недостроенных зданий.