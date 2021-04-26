В Перми задержали водителя, который сбил мужчину на Карасавинском мосту

В Перми водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Фото: @chp_59

В Перми полицейские задержали водителя, который сбил на Красавинском мосту пешехода. Напомним, 24 апреля в 18.40 по автодороге «Подъезд к автодороге М-7 Волга» в сторону улицы Берег Камы ехал автомобиль «Хендай». Водитель этой машины сбил пешехода и скрылся места.

- По предварительной информации, мужчина шел по краю проезжей части, - говорят в ГУ МВД по Пермскому краю.

Его обнаружили другие водители, лежащим на обочине дороги, он был еще жив. Они вызвали «скорую», но спустя некоторое время 46-летний мужчина скончался.

В течение суток полицейские установили и задержали водителя. За рулем «Хендай был» 34-летний мужчина, у которого даже нет водительского удостоверения.

- Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ГУ МВД Прикамья. - Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания