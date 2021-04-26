В Перми пройдет концерт Московского Пасхального фестиваля

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Фото: Екатерина СИМОХИНА
Пермская филармония примет юбилейный ХХ Московский Пасхальный фестиваль. В Пермь приедет Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 22 апреля по 17 мая в 25 городах. В Перми его концерт состоится 30 апреля.
- Концерты, которые ранее состоялись в Перми, стали яркими событиями фестивальной программы, и мы с огромным удовольствием вновь выступим на вашей гостеприимной земле, разделяя со слушателями радость великого праздника Пасхи, - отметил директор благотворительного «Фонда Валерия Гергиева» Астан Кесаев.
Как сообщили в филармонии, программа концерта будет объявлена дополнительно. Билеты на основной концерт уже распроданы, но желающие смогут услышать трансляцию фестиваля, которая будет проходить в органном зале.
Большой зал филармонии
Ул. Куйбышева, 14
Органный зал,
Ул. Ленина 51Б
30 апреля в 19.00 (6+)
Билеты: 50 – 100 руб.