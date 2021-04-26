В Перми пройдет концерт Московского Пасхального фестиваля

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пермская филармония примет юбилейный ХХ Московский Пасхальный фестиваль. В Пермь приедет Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 22 апреля по 17 мая в 25 городах. В Перми его концерт состоится 30 апреля.

- Концерты, которые ранее состоялись в Перми, стали яркими событиями фестивальной программы, и мы с огромным удовольствием вновь выступим на вашей гостеприимной земле, разделяя со слушателями радость великого праздника Пасхи, - отметил директор благотворительного «Фонда Валерия Гергиева» Астан Кесаев.

Как сообщили в филармонии, программа концерта будет объявлена дополнительно. Билеты на основной концерт уже распроданы, но желающие смогут услышать трансляцию фестиваля, которая будет проходить в органном зале.

Большой зал филармонии

Ул. Куйбышева, 14

Органный зал,

Ул. Ленина 51Б

30 апреля в 19.00 (6+)

Билеты: 50 – 100 руб.